Warum Wohnen erneut teurer wird

Die hohe Inflation macht Wohnen weiter teurer. Die Arbeiterkammer rechnet heuer mit einer dritten Anhebung der Kategoriemieten. Die erste Erhöhung um 5,47 Prozent gab es im April, die zweite mit 5,5 Prozent im Juni. Die Anhebung erfolgt automatisch, wenn die Inflation ab der letzten Anpassung die nächste 5-Prozent-Schwelle übersteigt. Daher könnte es laut Arbeiterkammer Ende des Jahre zu einer dritten Verteuerung der Kategoriemieten kommen.



Der Kategoriezins gilt vor allem für Altbauwohnungen mit Mietverträgen, die zwischen 1. Jänner 1982 und 28. Februar 1994 abgeschlossen und in die Kategorien A, B, C und D eingeteilt wurden. Diese Einteilung gib Auskunft über die Ausstattung der Wohnung und bestimmt die Höhe der Miete.



Im Juni war der Basismietzins in den Kategoriewohnungen der Kategorie A von 3,80 auf 4,01 Euro je Quadratmeter gestiegen. Die Kategorie B wurde von 2,85 Euro auf 3,01 Euro erhöht, C bzw. D brauchbar von 1,90 auf 2,00 sowie D von 0,95 auf 1,00 Euro. Wegen der Corona-Krise war die Anpassung 2021 und 2022 ausgesetzt worden.