Warum wir Zuhause shoppen und im Einkaufszentrum kochen sollen

Einkaufszentren wird es weiter geben, aber anders, orakeln die Immo-Experten. Wer auf der Suche nach einem Outfit nicht stundenlang durch ein Einkaufszentrum streifen möchte, kann schon Zuhause das Angebot sondieren. Zig Teile aus Dutzenden Geschäften in den digitalen Warenkorb legen und ganz real in eine Lounge im Shoppingcenter tragen lassen. Dort wird dann Sekt serviert, während man probiert. Was nicht gefällt, bleibt einfach liegen.

Zumindest in Shoppingcentern in Australien und Spanien ist das schon möglich. Glaubt man Walter Wölfler, Österreich-Chef des internationalen Immobiliendienstleisters CBRE, werden solche Angebote Mode machen.

Einziges Problem: Im Praxistest haben gerade große Handelsketten wenig Interesse daran. Schlicht, weil sie Millionen in ihre Onlineshops samt Logistik investiert haben. Sie wollen, dass ihre Kunden Bestellungen direkt im Geschäft abholen. Schon allein, um Zusatzumsätze mit Spontankäufen zu machen.

Aus Sicht von Wölfler gibt es künftig im Wesentlichen zwei Arten von Einkäufen: Jene lästigen, die lieber online erledigt werden. Und das Erlebnissshopping. Um bei Letzteren zu punkten, müssen Shoppingcenter ihr Angebot umkrempeln. Vom Barista-Kurs beim Kaffeeröster bis zum Koch-Seminar im Haubenlokal. Von Büroräumlichkeiten bis zu Kindergärten und Events wird das Shoppingcenter ganz neue Geschäftsfelder suchen, so der Experte.