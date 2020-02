Warum wegen dem geplanten Einweg-Pfand die Wogen hoch gehen

In der Industrie ist recyceltes PET jedenfalls zu einem begehrten Gut geworden, dessen Preis mittlerweile jenen des Originärrohstoffes übersteigt. PET-Flaschen werden in ihrem zweiten Leben nicht zwingend wieder PET-Flaschen. In der Vergangenheit wurden sie of zu Gartenmöbeln verarbeitet, das Granulat von Polypropylen landete oft in der Baustoffindustrie und wird etwa zu Plastikrohren verarbeitet.