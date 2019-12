Warum Urlauber plötzlich mehr Zimmer buchen als sie brauchen

Traditionell stehen an den Skiliften in St. Anton immer viele Gäste aus Großbritannien. Schließlich ist Österreich nach Frankreich die zweitbeliebteste Winterdestination der Briten. „Obwohl Skifahren in Frankreich viel teurer ist als bei uns“, wie Nocker-Schwarzenbacher gerne betont. Ob sich nach dem Brexit noch immer so viele Briten einen Skiurlaub leisten können, bleibt abzuwarten. Die Bank of England rechnet vor, dass das Pfund nach einem Brexit bis 2023 um bis 25 Prozent fallen, parallel dazu das Bruttoinlandsprodukt um acht Prozent schrumpfen und die Inflation um 6,5 Prozent steigen könnte. Keine guten Voraussetzungen für eine volle Urlaubskasse also.

Das drängendste Problem der Branche bleibt aber der Fachkräftemangel. Der Erfolg der Rot-Weiß-Rot-Card, die es seit 2019 auch für den Tourismus gibt, war überschaubar. Nur 39 Stellen wurden damit besetzt – 27 Koch- und 12 Kellnerjobs. Grund dafür sei das Punktesystem. „Bewerber müssen 55 von 90 Punkten erreichen, was aufgrund des Alters, der benötigten Vordienstzeiten und der Sprachkenntnisse oft nicht möglich ist“, sagt Nocker-Schwarzenbacher.