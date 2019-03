Warum Tonis Freilandeier nicht mehr von Toni kommen

235 Eier vespeist der typische Österreicher im Jahr, etwa ein Zehntel davon rund um Ostern. Nicht zufällig startet der Rewe-Konzern also genau jetzt einen Relaunch der Marke Toni’s Freilandeier – übrigens ohne den Namensgeber Toni Hubmann.

„ Toni war ein Visionär wenn es um den Tierschutz und Landwirtschaft ging, hatte aber keinen wirtschaftlichen Daumen“, sagt Franz Pazek, Sprecher der Bauern hinter Tonis Freilandeier und selbst Lieferant von Beginn an. Anders formuliert: Hubmanns Unternehmen ging in Konkurs, die Marke wurde vergangenes Jahr an den Handelskonzern Rewe verkauft. Laut Martina Hörmer, Chefin der Rewe-Eigenmarken, hat das Label in den vergangenen Jahren gelitten. Das zeigen auch die Statistiken zu den Verkaufszahlen.

Regionalität stärker als Bio

Auf Rang eins im Eier-Regal steht „Da komm ich her“, gefolgt von Ja!Natürlich, erst danach kommen die Freilandeier von Tonis. „Die Marke macht heute weniger als die Hälfte des Umsatzes von seinen Glanzzeiten, aber wir sehen Potenzial für ein Umsatzplus von 50 Prozent.“ Aktuell beliefern 60 Höfe an Tonis Freilandeier, zu Spitzenzeiten waren es mehr als 200. Damals waren die Eier der Erzeugergemeinschaft aber auch noch in allen Handelsketten verfügbar – und keine Exklusivmarke der Rewe ( Billa, Merkur, Adeg, Penny).