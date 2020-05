Warum Schuhe einen großen Fußabdruck haben

Weltweit werden jährlich an die 22 Milliarden Paar Schuhe produziert. Es kommen also drei Mal mehr Schuhe auf den Markt, als es Menschen auf der Erde gibt. Tendenz steigend, dank der Billigproduktion.

Bis ein Lederschuh fertig ist, hat er oft eine Weltreise hinter sich. Ein Beispiel: In Brasilien wird ein Rind geschlachtet und gehäutet, die Häute werden zur Konservierung eingelegt und nach Bangladesch verschifft, wo sie billig gegerbt werden. Dann geht die Reise weiter nach Indien, wo das Oberleder von Billigarbeitern in Heimarbeit genäht und dann nach Europa verschifft wird. In einer rumänischen Fabrik wird die Sohle an den Schuh geklebt, danach reist der Schuh nach Italien, wo er ursprünglich designed wurde und nun in Schachteln gesteckt und versandfertig gemacht wird. Und was steht dann auf dem „Made in ...-Schild“? „Vielleicht ‚ Italy‘, weil 50 Prozent der Wertschöpfung in Italien erfolgt sind“, erklärt Regina Webhofer von der Nichtregierungsorganisation Südwind. Bei den Hungerlöhnen in asiatischen Fabriken sei die Quote erreichbar, wenn Design, Marketing, Vertrieb sowie Zwischenlager in Italien angesiedelt sind, meint sie.