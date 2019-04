Warum noch immer viele Käfigeier auf dem Teller landen

Auf den ersten Blick schaut die Versorgungsbilanz gut aus: Österreich kann sich zu 90 Prozent selbst mit Eiern versorgen, das ist eine deutlich höhere Quote als noch vor zehn, 15 Jahren.

Landesweit 2000 Betriebe halten insgesamt knapp sieben Millionen Legehennen, zwei Drittel davon in Bodenhaltung, mehr als ein Fünftel Freilandhaltung (Bio: 12 Prozent). Die Käfighaltung ist in Österreich mit Ende des Jahres Geschichte. Die letzten sechs Käfighaltungsbetriebe (fünf davon in Niederösterreich, einer in Oberösterreich) hören auf.

Das heißt nicht, dass das Käfigei in Österreich ausgedient hat. Nach wie vor werden täglich rund eine Million frische Eier in der Schale importiert. In großen Produzentenländern wie Argentinien, den USA, aber auch Spanien und Polen kommen rund 90 Prozent der Eier aus dieser Haltungsform. Im EU-Durchschnitt sind es weiterhin 50 Prozent. „Daran wird sich nicht viel ändern“, glaubt Martin Greßl von der AMA-Marketing. Gerade in Ländern mit geringer Kaufkraft schauen Konsumenten auf den Preis und nicht, wie die Tiere gehalten werden.