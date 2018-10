Warum Lederschuhe oft ein Abfallprodukt sind

Wie entwickeln sich die Schuhpreise?

Unter dem Strich stagnieren sie seit Jahren. Grund sind vor allem neue Produktionstechnologien und Verbesserungen in der Logistik.

Gleichzeitig gibt es unter dem Stichwort Fast-Fashion immer mehr Mode-Schuhe, die maximal für eine Saison gemacht sind. Eine gute Entwicklung?

Es gibt solche und solche Kunden, für jeden ein Angebot. Billigschuhe kommen auch immer mehr von Branchenfremden wie Textilhändlern. Zara ist mittlerweile der größte Schuhhändler der Welt. Und Onlinehändler wie Amazon und Zalando gewinnen weiter an Fahrt. Vor fünf Jahren haben sie in Österreich keine fünf Prozent Marktanteil gehabt, jetzt sind es 24 Prozent.

Wo wollen Sie in diesem Umfeld mit Salamander und Delka noch wachsen?

Mit Salamander sehe ich in Österreich nur noch in Vorarlberg oder im Europark in Salzburg Platz, aber dort bekommen wir derzeit keine Standorte. Deswegen haben wir Delka übernommen – da sehe ich noch Potenzial für weitere 30 bis 40 Geschäfte.

Wo sollen diese aufsperren?

In den Bezirksstädten, also dort, wo der Fachhandel ausstirbt. Die Leute wollen aber weiter auch in der Stadt und nicht nur in den Fachmarktzentren am Stadtrand günstige Schuhe kaufen. Wir haben kürzlich die erste Delka-Filiale in der Steiermark, in Bärnbach, eröffnet. Die südlichen Bundesländer sind Neuland für Delka. Das wird sich ändern.

Brauchen Sie nach dem heurigen Sommer neue Umsatzbringer, um die Bilanz zu retten?

Ich bin seit 35 Jahren im Geschäft, aber so ein Halbjahr bis einschließlich August habe ich noch nicht erlebt. Den Umsatz konnten wir halten, aber an Rohertrag haben wir eingebüßt. Dafür haben wir nur noch aktuelle Ware im Lager.

Wie wichtig sind Touristen für Salamander?

Bei Salamander machen wir geschätzte 20 Prozent vom Umsatz mit Touristen. Vor allem in Wien, Salzburg und Innsbruck sind sie eine wichtige Kundengruppe. Momentan kommen weniger Russen. In der Gruppe der Käufer aus Nicht-EU-Ländern machen wir mit ihnen nur noch ein Drittel des Geschäfts, das wir vor fünf Jahren gemacht haben. Trotzdem sind sie aus dem EU-Ausland weiterhin die Nummer eins, gefolgt von der Ukraine und Israel.

Sie haben seit einem Jahr auch einen Online-Shop. Erste Zwischenbilanz?

Er macht drei, vier Prozent vom Umsatz aus, aber die Zuwächse sind exponentiell.