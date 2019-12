Warum Konsumenten oft nicht wissen, woher das Schnitzel kommt

Das Ergebnis: Bei Convenience-Produkten, also etwa mariniertem Fleisch, Spießen oder fertigem Paprikahendl, kamen drei Viertel der untersuchten 270 Artikel „mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht aus Österreich“. „Es gab Paprikahendl mit rot-weiß-rotem Herz auf der Packung und dem Hinweis ’hergestellt in Österreich’. Doch das Fleisch war aus Polen“, ärgert sich Lukas, der auch Obmann der Geflügelmastgenossenschaft GGÖ ist. Rot-weiß-rote Fähnchen und Banner gab es immer wieder auf Importware.

Den Bauern fliegt die Billigware aus dem Ausland förmlich um die Ohren. Der Grund ist schnell erklärt: In Österreichs Ställen gelten so hohe Tierschutzstandards wie in kaum einem anderen Land. „Die Tiere haben mehr Platz, Licht, Luft und Bewegung“, sagt Lukas, der selbst 50.000 Hühner hält. In Österreich gilt eine Besatzdichte von maximal 30 Kilo pro Quadratmeter, in der EU sind es 42 Kilo. Das heißt, Masthühner in Österreich haben um 40 Prozent mehr Platz. Das ist gut für die Tiergesundheit und den Antibiotikaeinsatz, der binnen sechs Jahren um 50 Prozent gesunken ist. Doch im Preiswettbewerb ist die heimische Produktion damit unterlegen.