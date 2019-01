Warum Käfigeier aus der Ukraine auf der Skihütte landen

Häferlkaffee mit Kaiserschmarrn – so ein Angebot auf einer österreichischen Skihütte hat Hannes Royer von der Initiative „Land schafft Leben“ auf die Palme gebracht. Schuld waren die Eier im Kaiserschmarrn – sie kamen aus ukrainischer Käfighaltung. Kein Einzelfall, ist Royer überzeugt. „ Österreich importiert 1,8 Millionen Käfigeier aus der Ukraine und Polen – am Tag“, sagt er bei einer Podiumsdiskussion beim Kongress der Österreichische Hoteliersvereinigung (ÖHV) in Villach.

Vom viel zitierten Regionalitätstrend ist in der realen Gastroszene tatsächlich oft wenig übrig. Das liegt laut Royer schon am Begriff an sich, der streng genommen gar nicht definiert ist. „Für die meisten endet Regionalität zwei Ortschaften weiter. Ist ein Lebensmittel in diesem kleinen Umkreis nicht verfügbar, macht man sofort die Tür zur weiten Welt auf.“ Etwa zu Fleisch aus Argentinien, Brasilien, Thailand. „Ein Schladminger Wirt sieht Putenfleisch aus Kärnten schon gar nicht mehr als regional an. Er kauft es gleich als Import-Ware aus Übersee im Großmarkt.“