Warum Glas nicht immer nachhaltiger ist als eine PET-Flasche

KURIER: Vöslauer hat viel Geld in die Entwicklung leichterer Glasflaschen gesteckt. Klingt gut, aber wer kauft Glasflaschen?

Birgit Aichinger:Wir haben heuer ein Plus von elf Prozent beim Verkauf von Glasflaschen. Sie werden von den Leuten gekauft, die auch PET-Flaschen kaufen – etwa, wenn sie Gäste eingeladen haben. Das nächste Mal kaufen sie wieder PET-Flaschen.

Ob Glas von der Öko-Bilanz her besser ist als eine PET-Flasche, ist umstritten. Sie füllen beides ab. Ihre Meinung?

Aichinger:Die CO2-Bilanz ist bei PET günstiger als bei Glas. Das hängt mit dem Energieeinsatz bei der Produktion zusammen. Bei Glas muss man auch mit einrechnen, dass man die Retouren transportieren und waschen muss. Ist der Radius kleiner als 100 Kilometer, ist die Glasflasche ökologisch nachhaltiger.

Stimmt’s, dass die Flasche bis zu 40 Mal wiederverwendet wird?

Herbert Schlossnikl: Das halte ich für ein Gerücht. 15 bis 20 Mal ist realistischer.

Vöslauer rühmt sich damit, 70 Prozent der PET-Flaschen aus Recyclat herzustellen. Wie hoch ist die Quote bei anderen Abfüllern?

Aichinger: Im Österreich-Schnitt bei 30 Prozent, globale Player peilen überhaupt nur 25 Prozent bis zum Jahr 2025 an. Wir haben da als Mittelständer einen ganz anderen Anspruch als die Großkonzerne.

Recyclat ist im Sinne der Kreislaufwirtschaft sinnvoll, aber ist es auch ökonomisch sinnvoll? Sprich, ist es in der Produktion günstiger?

Schlossnikl: Das ändert sich immer wieder, derzeit ist es sogar teurer, weil es zu wenig Angebot gibt.

Warum?

Schlossnikl: Der Bedarf an hohen Qualitäten ist groß, nicht nur in der Lebensmittelindustrie. Wir konkurrieren hier auch mit anderen Branchen, die den Rohstoff brauchen, etwa der Textilindustrie. Bei schlechten Qualitäten, die bisher nach China verschifft wurden, sieht der Markt ganz anders aus. Aber mit diesen Rohstoffen können wir nichts anfangen.

Aichinger: Es müsste den Menschen mehr bewusst gemacht werden, dass die Flaschen ein wertvoller Rohstoff sind. Speziell in Wien werden sie oft einfach in den Restmüll geworfen, statt in die Sammelbehälter. Gäbe es ein besseres Sammelsystem, würden die Menschen auch besser entsorgen. Am Land funktioniert das mit den Gelben Säcken schon sehr gut.

Mineralwasserabfüller machen 40 Prozent des Umsatzes im Sommer. Wie ist das Jahr angelaufen?

Aichinger: Gut, wir hatten ein warmes Frühjahr, einen Rekord im April. Aber entscheidend sind die kommenden drei Monate. Zu Spitzenzeiten füllen wir 2,5 Millionen Liter am Tag. Wenn es regnet, schaut die Sache anders aus.