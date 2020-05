Warum Kapsch Hartz IV für Österreich will

In Österreich steigt die Arbeitslosigkeit massiv, in Deutschland sinkt sie. Für die Industriellenvereinigung (IV) ein Grund, die soziale Absicherung von Arbeitslosen und die Job-Vermittlung zu hinterfragen. Mit Verweis auf den besorgniserregenden Zuwachs an Langzeitarbeitslosen, fordert IV-Präsident Georg Kapsch Reformen nach dem deutschen " Hartz IV"-Modell.

Konkret sollen Notstandshilfe und bedarfsorientierte Mindestsicherung ( BMS) in eine einheitliche Grundsicherung umgewandelt werden. Wie in Deutschland sollten Grundsicherungsbezieher dann so rasch wie möglich wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden – etwa durch kurzfristige Mini-Jobs oder Selbstständigkeit (Ich-AGs). "Wir brauchen eine Entbürokratisierung von Notstandshilfe und Mindestsicherung", sagt Kapsch und schwärmt von den "unpopulären Maßnahmen Schröders" am deutschen Arbeitsmarkt.

Diese hätten seit 2005 die Langzeitarbeitslosigkeit (Arbeitslose in der Grundsicherung) um fast ein Drittel gesenkt. Zum Vergleich: In Österreich stieg die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen Ende Mai im Jahresvergleich um 38 Prozent auf knapp 108.000 Personen.

Die Forderungen des AMS nach mehr Budget zur besseren Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen weist Kapsch zurück. Das AMS habe genug Geld, es brauche nur eine andere Mittelverteilung. Statt den zweiten Arbeitsmarkt zu fördern, müsste mehr Geld in Betriebe für Eingliederungsbeihilfen oder Kombilöhne fließen. Auch bei den Zumutbarkeitsbestimmungen sieht die IV noch viel Spielraum.