Warum Fleisch um den halben Erdball geschickt wird

Können Sie preislich mit deutschen Schlacht- und Verarbeitungsbetrieben mithalten?

Es gibt zwei entscheidende Faktoren, die ein Mithalten erschweren: In Deutschland gilt für Hilfsarbeiter im Schlachthof ein Mindestlohn von 8,50 Euro die Stunde, in Österreich liegt der KV-Lohn für Hilfsarbeiter bei zehn, bei Facharbeitern bei zwölf Euro. Dazu kommen ein 13. und 14. Gehalt. Wir sind also viel teurer. Dazu kommt, dass österreichische Schweinebauern im Durchschnitt immer um rund zehn Prozent bessere Preise bekommen als ihre deutschen Kollegen.

Woran liegt das?

In Deutschland gibt es ein zwölf Mal so großes Angebot an Schlachtschweinen als in Österreich und damit oft Übermengen im Markt, die den Preis drücken. In Österreich verkaufen Lebensmittelhändler nur österreichisches Frischfleisch, in dem Bereich fällt ausländische Konkurrenz also weg.

Sie verkaufen Fleisch in mehr als 40 Länder, wer sind die Hauptabnehmer?

Prinzipiell gibt es in Europa ein Nord-Süd-Gefälle bei der Fleischproduktion. Die Nordländer bis Deutschland produzieren mehr Fleisch als sie konsumieren, von Italien südwärts ist es genau umgekehrt – und Österreich liegt in der Mitte. Wir verkaufen viel nach Spanien, Frankreich oder Italien, wo andere Qualitäten gefragt sind als in Österreich.

Nämlich?

In Österreich soll das Rindfleisch zart sein, das heißt von einem Jungstier kommen, bei dem das Bindegewebe noch wenig ausgebildet ist. Konsumenten in den genannten Ländern wollen lieber Fleisch von älteren Kühen, die mehr Fett und Eigengeschmack haben.