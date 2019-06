Warum es heuer besonders viele Last-Minute-Angebote gibt

Offenbar sind die Veranstalter derzeit etwas nervös. „Es hat in den vergangenen drei Jahren nie so viele Überkapazitäten am Markt gegeben wie jetzt“, bestätigt Helga Freund, Vorstand des Verkehrsbüros. „Die Billigflieger haben Wien als ihren neuen Kampfplatz auserkoren“, formuliert es Martin Fast, Geschäftsführer der Rewe-Touristik-Austria. Ob Wizzair, Vueling oder Easyjet – so viele Billigflüge ab Wien gab es noch nie. „Schon gar nicht in die Ferienregionen, früher waren Billigflieger eher ein städtisches Phänomen“, erläutert Helga Freund. Wer mit einem Billigflieger abhebt und in Eigenregie ein Hotelzimmer bucht, fällt vorerst als Pauschaltourist aus. Mit ein Grund, warum Veranstalter heuer auf Kontingenten sitzen geblieben sind. Außerdem haben sich die Reiseströme nicht so entwickelt, wie viele dachten.

Das Chaos am Flughimmel infolge von Airline-Pleiten und Streiks hat vorigen Sommer viele Urlauber dazu veranlasst, mit ihrem eigenen Auto zu verreisen. Das hat zu Gästerekorden an der Oberen Adria geführt – und dazu, dass Hoteliers in Kroatien die Preise erhöht haben.