Warum Dorfbewohner Firmen mögen und Poliker Gasthäuser fördern

„In der Stadt ist viel los, am Land ist tote Hose.“ Aussagen wie diese seien schlicht falsch und würden verlässlich von Städtern kommen, meint Peter Filzmaier.

Der Wissenschaftler, der durch seine ORF-Analysen bekannt ist, interpretiert den zweiten Adeg-Dorfleben-Report, für den rund 1000 Einwohner von Landgemeinden befragt wurden. Ergebnis: Mehr als vier Fünftel der Befragten finden, dass ihre Gemeinde lebendig ist. Vor allem dank des funktionierenden Vereinslebens, der Unternehmer vor Ort und der Gemeindevertreter.

Die Mehrheit der Befragten wünscht sich mehr Selbstständige in der Gemeinde, schon allein, weil diese Arbeitsplätze und Aufträge in die Region bringen. Jeder Dritte überlegt sogar den Schritt in die Selbstständigkeit, heißt es. Es scheitere letztlich aber oft am Finanziellen und dem nötigen Know-how.