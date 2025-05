Warum die wichtige Metallindustrie immer stärker unter Druck gerät

„Unsere Unternehmen erwarten heuer einen Produktionsrückgang von 3,6 Prozent. Die Nachfrage erholt sich kaum“, sagt Knill. „Die erratische Zollpolitik der USA schwebt auch wie ein Damoklesschwert über der Branche. Die Lohnstückkosten stiegen und steigen viel stärker als in den Wettbewerbsländern. Kurz gesagt, wir sind zu teuer und haben deshalb wichtige Marktanteile an den Weltmärkten verloren.“ Die Lohnstückkosten sind um 27 Prozent stärker gestiegen als in der Eurozone.

Folglich verzeichnet diese Branche einen dramatischen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, negative Ergebnisse, sinkende Investitionen, Stellenabbau und Standortverlagerungen.