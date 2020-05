Warum die Bienen wirklich sterben

Neonicotinoide können daher nicht der Auslöser für die massiven Schwankung bei der Bienenpopulation sein. Dass es – etwa bei falscher Anwendung – regional zur Schädigung von Bienenvölkern gekommen ist, wird niemand bestreiten.

Die eigentliche Ursache für die hohen Ausfälle ist der Bienenschädling Varroa-Milbe. Imker Fred Klockgether erklärt den Zusammenhang: " Die Restentmilbung im Winter wird mit Oxalsäure durchgeführt. Dafür braucht es Brutfreiheit, die nur bei längeren Frösten erreicht werden kann. Milde Winter verhindern eine wirkungsvolle Bekämpfung der Varroa-Milbe. Daher sind die Völker mit hohem Varroa-Druck ins Imkerjahr 2014 gestartet."

Der Bienenschädling kann auch im Sommer bekämpft werden. Doch das Risiko ist beträchtlich. "Man braucht sehr viel Glück, damit es funktioniert", berichtet Klockgether aus der Praxis.

Bei der Anwendung von Ameisensäure zur Milbenbekämpfung müssen mehrere Faktoren wie etwa Temperatur oder Luftfeuchtigkeit berücksichtigt werden. Auch gut geschulte Imker kommen mit der Anwendung von Ameisensäure nicht zurecht.

Klockgether war bereits im Juli 2014 klar, dass es wieder hohe Verluste geben wird. "Die meisten Völker waren schon Anfang November tot."

Der Imker betreut 30 Bienenvölker in Norddeutschland und berät den deutschen Pharma- und Chemiekonzern Bayer in Sachen Bienengesundheit.

Den Grünen wirft er vor, von Bienenzucht keine Ahnung zu haben. Der Vorschlag, robustere, unserem Klima besser angepasste Bienenvölkern zu züchten, "geht am Thema vorbei". In Europa werde vor allem mit der Carnika gearbeitet. "Diese Biene kommt aus Kärnten und ist optimal an die Witterungsverhältnisse angepasst."

Auch der Präsident des österreichischen Imkerbundes, Johann Gruscher, nennt Wetterkapriolen und die dadurch verursachten Probleme bei der Bekämpfung der Varroa-Milbe als Hauptursache für die hohen Schwankungen bei der Bienen-Population. Derzeit wird versucht, eine neue und effektive Methode zur Bekämpfung der Milbe anzuwenden.

Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter möchte, dass die Zahl der Bienenvölker auf 400.000 steigt. Dies werde "mehrere Jahre dauern", ist Gruscher überzeugt. Die Imker können nicht nur Ableger von Bienenvölkern anlegen, sondern müssen auch für die Honig-Herstellung sorgen.