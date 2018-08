Warum der Roboter kein Jobkiller ist

Sollen Roboter Steuern zahlen?

Viel diskutiertes Thema der Digitalisierung ist die soziale Absicherung. Diese belastet über die Sozialabgaben nach wie vor überwiegend den Faktor Arbeit. Heute kann mit viel weniger Personal viel mehr erwirtschaftet werden als im Industriezeitalter. Die „Superstar-Firmen“ der Digitalisierung, also Eigentümer der Roboter und Algorithmen, kommen mit nur wenig Personal aus, sorgen für zunehmende Machtkonzentration und entziehen sich durch globale Präsenz der nationalen Besteuerung.

Die Idee einer neuen Wertschöpfungsabgabe („Robotersteuer“) wird daher ebenso ins Spiel gebracht wie die Sozialutopie eines bedingungslosen Grundeinkommens durch den Staat als Ausgleich für die wachsende Ungleichheit.

Gewinnbeteiligung

Ökonom Südekum kann beiden Ideen wenig abgewinnen, bringt aber mit einer speziellen Form der „Mitarbeiterbeteiligung“ einen neuen Vorschlag in die Debatte ein. „Die Zugewinne durch Digitalisierung müssen breiter gestreut werden und nicht nur in den Händen weniger landen. Der Bedarf nach noch mehr Umverteilung durch den Sozialstaat würde dann nicht so stark sein“, argumentiert er.

So könnten die Arbeitseinkommen künftig mit Gewinnbeteiligung (Aktien) an den „Superstar-Firmen“ aufgefettet werden. Sprich: Google, Facebook & Co. müssten einen Teil ihres Gewinns breiter streuen – also eine Art „Google-Steuer“ über die Börse, ohne staatliche Umverteilung. Ob sie das freiwillig tun werden, bezweifelt selbst Südekum, „aber es lohnt sich, über das Instrumentarium nachzudenken“. Schließlich haben persönliche Daten, die Nutzer den Superstars zur Verfügung stellen, auch ihren Preis.

Die persönliche Prognose Südekums zum Arbeitsmarkt fällt übrigens positiv aus: „Ich glaube es wird im Großen und Ganzen besser aussehen als heute. Für die Mobilen und gut Ausgebildeten wird es sicher unproblematisch. Damit es auch für alle anderen besser wird, bedarf es noch Reformen.“