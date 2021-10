Warum der B&C-Holding die Spitzenmanager abhanden kommen

Semperit-Chef Martin Füllenbach legte seinen Job mit sofortiger Wirkung zurück. Auch er hat eine gute Performance. Zwar basiert der Erfolg des Gummiverarbeiters (Handschuhe etc.) teilweise auf dem Geschäft mit der Pandemie, doch auch die anderen Sparten bringen schöne Ergebnisse.

Innerhalb von drei Wochen verliert Österreichs zweitgrößte Industrieholding also die erfolgreichen Vorstandsvorsitzenden ihrer zwei größten Beteiligungen. Sowohl Lenzing als auch Semperit gehören zu den Top-Performern im ATX. Ein schwerer Schlag für die börsenotierten Unternehmen und die Holding.

Wenig Freiraum

Hofer versuche, die CEOs der Beteiligungsunternehmen an die kurze Leine zu nehmen und lasse ihnen als Vorstände, die gemäß Aktiengesetz unabhängig wären, wenig Freiraum, berichten Insider. Das gehe sogar so weit, dass Hofer die CEOs übergehe und direkt auf Abteilungsleiter zugreife, wird kolportiert. Was sich starke, selbstbewusste Vorstandsvorsitzende auf Dauer nicht gefallen lassen.