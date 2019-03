Warum der Actimel-Macher jetzt auf den Käse-Geschmack kommt

Danone will sich jetzt auch Wachstum abseits des Joghurt-Regals holen – mit Frischkäse. „Das ist ein 190 Millionen Euro Markt, der im Vorjahr um fünf Prozent gewachsen ist“, sagt Chaouch. Sein Cottage-Cheese soll heuer zwei Millionen Euro einspielen, und zwar unter der Marke „All I want“, die in Geschmacksrichtungen wie Karotte/Ingwer auf den Markt kommt.

„Derzeit dominiert noch die Sorte Natur zwei Drittel des Marktes“, sagt Chaouch, der mit dem Frischkäse bald so viel umsetzen will wie mit Actimel – also 15 Millionen Euro. Und damit doppelt so viel wie mit Fruchtzwergen (7,5 Millionen Euro Umsatz). Produziert wird der Frischkäse in einer Fabrik im deutschen Rosenheim, die von mehr als 200 Bauern aus der Region beliefert wird.

Danone feiert heuer sein 100-jähriges Firmenjubiläum. Vor rund zehn Jahren hat sich der Konzern neu aufgestellt und auf gesunde Lebensmittel fokussiert. Die Kekssparte (u. a. DeBeukelaer) hat der Konzern um rund fünf Milliarden Euro verkauft und den Erlös in die Übernahme des Babynahrungsspezialisten Numico gesteckt. 2018 hat Danone knapp 25 Milliarden Euro umgesetzt.