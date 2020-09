Warum das Schwein wenig Wert ist

Der Grund für das Importverbot ist die afrikanische Schweinepest. Zuletzt wurden an der Schweinepest erkrankte Wildschweine in einer Region nahe der polnischen Grenze gefunden.

Österreich ist bislang noch nicht betroffen. Man habe den Schweinezüchtern an der Grenze zu Ungarn zu Vorsichtsmaßnahmen geraten, betont Adolf Marksteiner, zuständig für Marktfragen in der Landwirtschaftskammer. In Ungarn sind bereits Wildschweine an der Schweinepest erkrankt. Innerhalb der EU sind Importbeschränkungen nur dann möglich, wenn Hausschweine erkrankt sind.

Die deutschen Schweinezüchter exportieren nun verstärkt nach Österreich. Das hat den Kilopreis um acht Cent nach unten gedrückt. Von den Schweinezüchtern gibt es diesmal sogar Lob für den Lebensmitteleinzelhandel. Der Preisverfall hätte noch deutlicher ausfallen können.

Die heimischen Schweinezüchter machen sich Hoffnungen, statt den deutschen Kollegen nach China zu exportieren. Das ist allerdings nur teilweise möglich. Derzeit dürfen nur die sogenannten Edelteile, also etwa das Schweinskarree, nach China exportiert werden. Für Innereien oder Schweinefüße gibt es noch keine Genehmigung. Doch gerade damit lässt sich Geld verdienen. Wegen anderer Essgewohnheiten in China lassen sich diese Teile vom Schwein dort zu einem guten Preis verkaufen.

In Österreich werden jährlich etwa 4,7 Millionen Schweine geschlachtet. Der aktuelle Bestand beträgt rund 2,8 Millionen Tiere. Ob das auch in Zukunft so bleibt, ist offen.