Warum Biertrinker immer öfter auf Promille verzichten

Dämmerte das alkoholfreie Bier vor etlichen Jahren noch als „Autofahrerbier“ in einer Nische, so wird der alkfreie Gerstensaft heute bei den Biertrinkern immer beliebter. Seit 2018 steigt der Konsum von alkoholfreiem Bier deutlich an. Im Vorjahr konnte der Konsumrückgang bei normalen Bier durch alkoholfreies Bier kompensiert werden. Im Ranking der beliebtesten Biersorten rangiert 0,0-Prozent-Bier heute auf Rang vier.

Voll im Trend

Oder anders gesagt: Alkoholfreies Bier liegt voll im Trend. Mittlerweile beträgt der Marktanteil hierzulande 3,7 Prozent. Da ist aber noch Luft nach oben. In Tschechien beträgt der Marktanteil bereits sechs bis sieben Prozent, in Deutschland sind es sogar neun Prozent.

„Ich bin überzeugt, dass wir auch in Österreich sehr rasch in Richtung zehn Prozent steigen werden“,

sagt Karl Schwarz, Obmann des Brauereiverbands und Eigentümer der Privatbrauerei Zwettl. „Es ist mittlerweile ein geschmacklich vollwertiges Produkt.“ Das Angebot richtet sich nicht nur an Biertrinker, die ohne Alkohol dem Biergeschmack frönen wollen, sondern auch an die Generation 18+, die zum Teil keinen Alkohol trinken will.