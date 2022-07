Warum Bauernhöfe weiter wachsen

Die heimische Landwirtschaft ist sehr kleinteilig strukturiert. Die Nutzfläche pro Agrar-Betriebe beträgt in Österreich weniger als die Hälfte der Nutzfläche in Deutschland. Nach wie vor dominieren Familienbetriebe. Das hat aber auch zur Folge, dass in Österreich teurer produziert wird.

Das gilt auch für die Fleischproduktion. In Österreich sind es pro Bauernhof durchschnittlich 35 Rinder und 112 Schweine. In Deutschland sind es 85 Rinder und 1.300 Schweine. Es macht daher wenig Sinn, auf Massenproduktion und Preisschlachten zu setzen.

Ein Geschäftsmodell um diesen Nachteil auszugleichen ist die biologische Landwirtschaft. In Österreich hat man sich schon sehr früh für diese Nische entschieden. Die Bauern bekommen höhere Förderungen und höhere Preise für ihre Produkte. Österreich ist mit einem Anteil der Bionutzfläche von 26,2 Prozent Europameister.