Warum an Hitzetagen Anoraks geliehen und E-Bikes geleast werden

Sportartikelhandel.

Am Gletscher wird auch an Hitzetagen gerodelt. Den Branchenumsatz kurbeln aber E-Bikes an. Der typische Intersport-Laden ist jener der Familie Oberschneider in Kaprun nicht gerade. Dieser Tage sind die Mitarbeiter bei der Mittelstation zum Gletscher damit beschäftigt, Leihanoraks, dicke Hosen und Winterstiefel zu verleihen. „Im Juni hatten wir heuer schon viele arabische Gäste, die Hauptsaison kommt aber erst im Juli und August“, weiß Marketingleiter Tom Kraus. Die Rede ist von bis zu 1.500 Gästen, die derzeit täglich auf den Gletscher wollen, in der Hauptsaison sind es zwei bis drei Mal so viele. 80 Prozent der Gäste sind Araber, die erst noch passende Kleidung ausleihen müssen – damit ist das Verleihgeschäft selbst an Tropentagen im Sommer gesichert.

Weniger sicher ist aber, dass der Sportartikelhändler genügend Lehrlinge findet. „Im Pinzgau gibt es rund 300 offene Lehrstellen im Einzelhandel, aber nur 20 Lehrstellensuchende“, rechnet Kraus vor. Deswegen schlägt der Intersport-Händler, zu dem auch eine Skischule gehört, jetzt neue Wege ein. „Wir starten im Herbst mit einer 3-jährigen Kombi-Lehre zum Einzelhandelskaufmann und Ski- und Snowboardlehrer“, sagt Kraus, der nun in 29 Schulen für seine Lehre wirbt. Für die Landesskilehrerausbildung würden seine Lehrlinge 40 Tage in Schulung und weitere 40 Tage zu Praxistagen geschickt werden. Freilich nicht aus reinem Altruismus. „Wer Skilehrer ist, kann gut mit Leuten umgehen, was auch im Verkauf auf der Fläche hilft“, so das Kalkül von Kraus.