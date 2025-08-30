Bereits als Sechsjähriger besserte sich Warren Buffett mit dem Verkauf von Cola-Flaschen sein Taschengeld auf. Mit elf Jahren besaß der Sohn eines Wertpapierhändlers und späteren republikanischen Abgeordneten seine ersten Aktien. Am Samstag wird Buffett 95. Das US-Magazin Forbes führt ihn mit einem Vermögen von aktuell 149,2 Milliarden Dollar als sechst reichsten Menschen der Welt hinter Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Ellison und Bernard Arnault. Doch rund 62 Milliarden Dollar hat der Kapitalist mit Herz über die Jahre bereits gespendet. Und dies vor allem an die Stiftung von Bill und Melinda Gates sowie an die Stiftung seiner drei Kinder Susie (72), Howard (70) und Peter (67), die er verpflichtet hat, ebenfalls den Großteil ihres Vermögens zu spenden.

Dank seines untrüglichen Gespürs für unterbewertete Aktien mit viel Luft nach oben, hat Buffett seit Jahrzehnten den Spitznamen "Orakel von Omaha". Die 500.000-Einwohner-Stadt ist das wirtschaftliche Zentrum des US-Bundesstaates Nebraska und Sitz von Buffetts Konzern Berkshire Hathaway. 1965, also mit Mitte 30, kaufte er die Textilfirma, was sich zunächst als Flop erwies, weil die Branche schon in einem unaufhaltsamen Niedergang war. Es sollte eine seiner wenigen finanziellen Fehlentscheidungen in seinem Leben bleiben. Fortan nutzte er die Firmenhülle von Berkshire als Beteiligungsvehikel für seine Aktien- und Firmenkäufe und baute so nach und nach ein gigantisches Vermögen auf.

Komplizierte Finanzprodukte waren nie Buffetts Sache. Komplexe Derivate nannte er 2002, also lange vor der Finanzkrise ab 2008, "finanzielle Massenvernichtungswaffen". Er steht Kryptos wie Bitcoin & Co ebenso kritisch gegenüber wie Donald Trumps Zollpolitik. Buffett liebt es eben simpel. Sein Grundsatz lautet: "Die erste Regel des Investierens lautet: Kein Geld verlieren. Und die zweite Regel lautet: Vergessen sie die erste Regel nicht."

Der Erfolg gibt ihm in aller Regel recht. Berkshire ist an der Börse mehr als 1.000 Milliarden Dollar wert, ein Level, das normalerweise nur den US-Tech-Konzernen vorbehalten ist. Die berühmte A-Aktie von Berkshire Hathaway kostet aktuell 629.000 Euro je Stück. Hinter Berkshire stehen Dutzende Firmen wie der Versicherer Geico, der Batteriehersteller Duracell, die Bahngesellschaft BNSF oder die US-Restaurantkette Dairy Queen. Dazu kommen riesige Aktienpakete von Konzernen wie Apple, Coca-Cola, Bank of America, Chevron oder American Express. Und vor allem die Person Warren Buffett. Sein Ruf ist so legendär, dass die Berkshire-Aktie sofort ein paar Prozentpunkte nachgab, als er Anfang Mai seinen Rückzug von der Konzernspitze mit Jahresende bekannt gab und seinen langjährigen Vize, Greg Abel (66), als Nachfolger benannte.

Die 10 besten Weisheiten von Warren Buffett „Investieren Sie niemals in ein Geschäft, das Sie nicht verstehen.“ „Der dümmste Grund eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt.“ „Kaufen Sie billig, verkaufen Sie nie!“ „Stecken Sie ihr Geld nur in Unternehmen, die auch ein Dummkopf führen könnte, denn früher oder später wird es dazu kommen.“„Was die Weisen am Anfang machen, machen die Dummen am Ende.“ „Wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer nackt geschwommen ist.“ „Wenn die Vergangenheit das Maß aller Dinge wäre, wären die Archivare die reichsten Leute.“ „Fragen Sie nie einen Friseur, ob Sie einen Haarschnitt brauchen.“ „Durch Geld gelangt man mitunter in bessere Kreise. Aber es kann nichts daran ändern, wie viele Leute dich lieben oder wie gesund Du bist.“ „Man braucht 20 Jahre, um einen guten Ruf zu erarbeiten und fünf Minuten, um ihn zu zerstören.“ „Mit schlechten Leuten macht man keine guten Geschäfte.“ „Es gibt keine Forbes Reichsten-Liste auf dem Friedhof.“

Berühmt wurde Buffett nicht nur für sein Händchen beim Investieren, sondern vor allem auch für "The Giving Pledge" (englisch für "Das Versprechen zu geben"). Die Initiative von Bill Gates und Warren Buffett, wurde 2010 gestartet. Sie soll besonders wohlhabende Menschen zu Spenden für karitative Zwecke animieren. Die angesprochenen Milliardäre sollen zumindest die Hälfte ihres Vermögens spenden. Bis zum April 2025 stieg die Zahl der "Pledger" auf mittlerweile 245. Hunderte Milliarden Dollar kamen so für einen guten Zweck zusammen.

Eines seiner größeren (Luxus-)Probleme ist, dass Buffett aktuell nicht wirklich weiß, wohin mit dem vielen Geld. Er sieht momentan einfach wenig wirklich tolle Investmöglichkeiten. So lagen die Berkshire-Reserven an Bargeld und kurzfristig laufenden Anleihen per Ende 2024 auf dem Rekordstand von 334,2 Milliarden Dollar. Nur einmal hat Buffett in den vergangenen Jahren wirklich daneben gegriffen, und zwar beim US-Ketchup-Riesen Kraft Heinz. Weil der Aktiuenkurs von Kraft Heinz kontinuierlich sank, musste Buffett in seiner Bilanz reagieren. Die Abschreibung auf den zuletzt gut 27-prozentigen Anteil an dem Soßenhersteller schlug zuletzt mit 3,76 Milliarden Dollar zu Buche. Buffett selbst hatte die Fusion der Konkurrenten Kraft Foods und H.J. Heinz 2015 voran getrieben und bereits 2019 eingeräumt, dabei zu viel bezahlt zu haben