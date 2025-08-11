Weil er mit 94 in Pension geht: Buffett muss herbe Verluste verdauen

Vor drei Monaten hat eine Ankündigung an der New Yorker Wall Street für große Aufmerksamkeit gesorgt: Der 94-jährige Starinvestor Warren Buffett zieht sich von der Spitze seines Konzerns Berkshire Hathaway zurück. Das Orakel von Omaha, wie er auch wegen seiner treffsicheren Prognosen und seines guten Händchens für gewinnbringende Investitionen genannt wird, gab bekannt, bis Jahresende das Zepter an Vizepräsident Greg Abel zu übergeben. Unter Buffett hat Berkshire eine jährliche Rendite erzielt, die etwa doppelt so hoch ist wie die des S&P 500-Index. Doch das war einmal. Seit Bekanntgabe des Führungswechsels gab die Berkshire-Aktie von einem Rekordhoch ausgehend 14 Prozent nach. Im selben Zeitraum legte der S&P 11 Prozent zu. Wobei in den ersten Monaten des Jahres die Entwicklung umgekehrt war. Der Rückstand gegengehört laut Financial Times zu den größten, die Berkshire je innerhalb eines Dreimonatszeitraums seit 1990 verzeichnet hat. Eine größere Underperformance gab es nur zu Beginn der Pandemie, als Investoren massiv Aktien abstießen – insbesondere in Branchen wie Versicherungen und Finanzdienstleistungen, die zu Berkshires Kernbereichen zählen.

Weniger Gewinn Es ist aber nicht nur der Führungswechsel, der auf der Investmentgesellschaft lastet und Anleger zumindest zum Abwarten, wenn nicht sogar zum Verkauf der Aktie drängt. Es gibt auch handfeste Gründe. Berkshire Hathaway hält nicht nur zahlreiche Beteiligungen in Form von Aktien an großen, namhaften Konzernen. Sondern besitzt auch selbst Unternehmen aus Branchen wie Medien, Baustoffe, Versicherungen bis hin zu Versorgern oder Konsumgütern. Dieser Teil des Konglomerats entwickelt sich relativ okay. So sank im abgelaufenen zweiten Quartal der operative Gewinn der eigenen Firmen um vier Prozent auf 11,16 Milliarden Dollar. Dies lag laut Berkshire vor allem an rückläufigen Prämien im Versicherungsgeschäft. Bei den Beteiligungen sieht es teilweise anders aus. Die größten Positionen im Portfolio sind Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola und Chevron. Diese haben Einfluss auf den Nettogewinn, da sich in der Bilanz der Wert der Aktien entsprechend der aktuellen Kurse widerspiegelt.