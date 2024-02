Flüge gestrichen: Am Hamburger Flughafen wird nochmal gestreikt

Nach dem Warnstreik der Luftsicherheitskräfte ist am Freitag am Hamburger Flughafen ein weiterer Warnstreik angelaufen. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Bodenverkehrsdienstleister aufgerufen, von 3.00 Uhr bis 23:59 Uhr ihre Arbeit niederzulegen. Die Folgen für Passagiere sollten sich nach Angaben des Flughafens in Grenzen halten.

➤ Mehr lesen Sie hier: Streiks an deutschen Flughäfen: 35 AUA-Verbindungen betroffen