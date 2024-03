Immer mehr Stadtbewohner kaufen sich einen Wald

Die Fichte ist mit Abstand die dominierende Baumart in Österreich, gefolgt von der Buche. Einer Studie der Wissenschafts- und Wirtschaftskooperation Teaming Up 4 Forests zufolge sind gerade diese beiden Arten stark gefährdet.

Fichte unter Druck

„Fichte und Buche gehören zu jenen Arten, die insbesondere bei Trockenheit am stärksten unter Druck geraten“, erklärt Studienautor Dr. Manfred Lexer von der Universität für Bodenkultur in Wien. Je nach Klimawandel-Szenario soll europaweit die geeignete Waldfläche für Fichten in den nächsten Jahren um bis zu 50 Prozent abnehmen.

Aber auch Schädlinge wie etwa der Borkenkäfer gefährden die heimischen Bäume. Sie befallen Wälder besonders dann, wenn diese nicht fachgerecht gepflegt werden – und das kommt immer häufiger vor.