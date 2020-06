Wahlkampf um die Stimmen der Pflegerinnen

Auch Sozialminister Rudolf Hundstorfer denkt derzeit nicht an Zwangsanstellungen, will aber sehr wohl die Vermittlungsagenturen an die Kandare nehmen. Im Regierungsprogramm ist eine Zertifizierung vorgesehen, bei der WKO ist man diesbezüglich noch säumig. Fix kommen soll die gewerberechtliche Trennung von Personenbetreuung und Vermittlung, damit Pflegerinnen in der WKO nicht mehr länger von ihren "Arbeitgebern" vertreten werden.