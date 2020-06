Live-Ticker: Griechenland wählt

18:25 Die kleineren Parteien schnitten übrigens deutlich schlechter als beim letzten Wahlgang am 6. Mai ab: Die Unabhängigen Griechen (ANEL) kamen auf 6 bis 7,5 Prozent, ebenso wie die faschistische Goldene Morgenröte (XA). Damit dürfte die ausländerfeindliche Partei, die mit Prügel-Aktionen vor der Wahl von sich reden machte, erneut ins Parlament einziehen. Die Demokratische Linke (DIMAR) kommt laut der Befragung auf 5,5 bis 6,5 Prozent der Stimmen. Die Kommunisten (KKE) erreichten demnach 5 bis 6 Prozent.

18:08 Kopf-an-Kopf-Rennen: Die konservative Neue Demokratie hat Nachwahlbefragungen zufolge zwischen 27,5 und 30,5 Prozent der Stimmen erhalten. Das radikale Linksbündnis SYRIZA kam laut Exit-Polls demnach am Sonntag auf 27 bis 30 Prozent, die sozialistische PASOK erreichte zehn bis zwölf Prozent, wie fünf Meinungsforschungsinstitute mitteilten.

18:00 Die Wahllokale schließen. Wir warten auf die ersten Hochrechnungen. Laut Exit-Polls führt Nea Dimokratia.

17:55 Laut Net TV wäre die Wahlbeteiligung noch niedriger gewesen als im Mai. Die Wahllokale schließen in fünf Minuten.

17:54 Auch der frühere griechische Ministerpräsident Giorgos Papandreou äußerte sich. In einem Interview mit dem Fernsehsender BBC machte Papandreou am Sonntag die "Architektur des Euro" als Hauptgrund für die gegenwärtige Krise aus. Nicht Griechenland, sondern "tiefer liegende Probleme" in der Eurozone seien dafür verantwortlich.



Wenn Griechenland mehr Zeit eingeräumt würde, könnte Athen die Bedingungen des Rettungsprogramms erfüllen. "Der Euro hält uns stabil," sagte Papandreou. Ein Austritt aus der Eurozone würde einen Ansturm auf die Banken, hohe Inflation, Lohnkürzungen und Wachstumsabfall zur Folge haben. "Es wäre eine große Katastrophe."

Griechenland allein sei nicht das Problem. "Wenn das so wäre, könnte man Griechenland ja einfach rausschmeißen."

Bei der Wahlfeier der Konservativen am zentralen Syntagma-Platz waren zunächst nur Journalisten anwesend. Kamerateams aus mehr als einem Dutzend Ländern waren vor Ort, um Reaktionen einzufangen, die Anhänger der Partei ließen zunächst aber auf sich warten. Das Ergebnis der Nachwahlbefragung stieß auf Kopfschütteln bei den Journalisten. Ein zuverlässiges Auszählungsergebnis dürfte vermutlich bis in die späten Abendstunden oder frühen Morgenstunden auf sich warten lassen.