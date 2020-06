Russland stresst Europas Banken

Wegen der schweren Krise der russischen Wirtschaft plündern nicht nur die Russen ihre Rubel-Konten und wechseln das Geld in Dollar oder Euro, auch in Westeuropa flüchten Investoren aus Aktien von Unternehmen mit Russland-Bezug. Besonders getroffen hat dies die Raiffeisen Bank International, deren Tochter in Moskau 15 Milliarden Euro an Bilanzvolumen umfasst. "Oberflächliche Panik nach dem Motto: Take the money and run", kommentiert dies Bruckbauer.

Die Sorge, dass die RBI durch die Krise in Russland in Probleme kommen könnte, sei unbegründet, heißt es auch in Aufsichtskreisen. Immerhin hat erst kürzlich der Stresstest der Europäischen Zentralbank ein Krisenszenario für Russland durchleuchtet. Die RBI habe dies ebenso gut bestanden wie andere heimische Institute. Die RBI selbst betont, dass das Ergebnis der Russland-Tochter heuer hoch positiv sein werde. Die Rubel-Abwertung wirke aber negativ auf die Einnahmen und das Eigenkapital der Tochter in Euro gerechnet.Auch Federico Ghizzoni, Chef der UniCredit, deren Tochterbank neben der französischen SocGen zu den größten Auslandsbanken in Russland zählt, sieht im Rubel-Verfall keine Gefahr: "Wir haben die Hälfte des Geschäfts in Russland in Dollar."