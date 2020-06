Deutsche hui, Österreicher pfui

Die in Österreich deutlich stärker steigenden Verbraucherpreise schwächen den privaten Konsum. Während in Deutschland die Kauflust seit 2013 steigt, ist in Österreich davon nichts zu spüren. "Brutto steigen unsere Löhne und Gehälter ähnlich stark wie in Deutschland. Nach Abzug der Inflation bleibt allerdings nichts mehr davon übrig", erklärt Peter Brezinschek, Chef-Volkswirt der Raiffeisen Bank International (RBI) die verhaltene Konsumlaune der Österreicher. Die Preissteigerungen sind großteils einem mangelnden Wettbewerb im Handel geschuldet.