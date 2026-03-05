Bank Austria stellt 200 neue Mitarbeiter ein

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die UniCredit Bank Austria wird heuer als Teil ihrer Wachstumsstrategie 200 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich einstellen. Der Prozess ist bereits angelaufen, Ziel der Neuaufnahme sei es, den Kundenservice weiter zu stärken und die Organisation zu verjüngen, kündigte Bankchef Ivan Vlaho im Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten an. Außerdem plant das Geldhaus, im Sommer in Wien ein neues Kompetenzzentrum für das Geschäft mit Wohnkrediten zu eröffnen. Hintergrund der neuen Filiale sei die wieder anziehende Kreditnachfrage aufgrund der gesunkenen Marktzinsen in der jüngeren Vergangenheit. "Wir sehen, dass der Markt wieder anspringt und wollen in diesem Segment weiter wachsen", erklärte Vlaho. Der Fokus soll daher speziell auf dem Wohn- bzw. Immobilienmarkt liegen und einer "One-Stop-Shop"-Logik folgen, sprich umfassende Unterstützung und Beratung bei Fragen rund um das Thema Wohnen und entsprechende Finanzierung bieten.

Mehr Mitarbeiter für stärkeres Wachstum Die Aufnahme neuer Beschäftigter wiederum wird in den Bereichen Retail, im Unternehmenskundengeschäft und im Private Banking erfolgen. Es gehe darum, jünger zu werden und digitale Kompetenzen etwa im Bereich Künstliche Intelligenz in der eigenen Organisation zu stärken. Gleichermaßen erfolge die Einstellungswelle im Sinne gezielten Wachstums und sei damit ein Signal gegen den Trend zur Verkleinerung im Bankensektor, sagte Vlaho. Allerdings hatte auch die Bank Austria in den vergangenen Jahren umstrukturiert und 2024 die IT-Tochter geschlossen, was einigen Mitarbeitern den Job kostete.