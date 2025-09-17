Kreditkartenumstellung bei Bank Austria freut nicht alle Kunden

Die UniCredit Bank Austria hat ihren Ausstieg aus der card complete Service Bank AG endgültig abgeschlossen, teilte die Bank am Dienstag mit. Ein großer Teil der Kunden sei bereits auf die hauseigenen Mastercard-Kreditkarten umgestellt worden. Wie berichtet, verkaufte die Bank Austria im Februar ihren 50,1-Prozent-Anteil an die EAVISTA Beteiligungsverwaltungs GmbH im Eigentum von Arif Babayev. Über die Transaktionsdetails und den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Der Umstieg auf die neue UniCredit Bank Austria Kreditkarten sei denkbar einfach gestaltet, so die Bank, das attraktive Angebot könne mit wenigen Klicks sowohl in der MobileBanking App und im Internet Banking 24You als auch in der Filiale abgeschlossen werden.

Kein eMail-Versand mehr Die Umstellung sorgt aber auch für Kundenfrust. KURIER-Leser Herbert E. sieht durch die Umstellung vor allem Verschlechterungen. Er war es gewohnt, seine Visa-Abrechnung von card complete monatlich per eMail zu erhalten und sie als pdf-Datei auszudrucken, um die getätigten Einkäufe kontrollieren zu können.

Den eMail-Versand gibt es nun nicht mehr, die Transaktionen sind nur noch in der Bank Austria MobileBanking-App einzusehen. Das Dokument von der App aus zu drucken, sei ihm zu kompliziert, der Druck bei einem Kontoauszugsdrucker sei ihm verwehrt worden, schildert Herr E. dem KURIER. Eine kostenpflichtige postalische Zusendung wollte er nicht.