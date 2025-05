Bankwesen und Zahlungsverkehr gehören zusammen, ist Ivan Vlaho überzeugt. Der Vorstandschef der UniCredit Bank Austria, seit rund einem Jahr im Amt, holt das Geschäft mit dem Bezahlen ins Haus. Die Bandbreite reicht von neuen Kredit- und Debitkarten, über neue Karten-Terminals für Firmenkunden etwa aus Handel und Gastgewerbe, bis hin zu Kartenakzeptanz-Lösungen am Smartphone und ergänzenden E-Commerce-Lösungen. In Zukunft will man das Geschäft mit den Kartenzahlungen an physischen Terminals aber auch weiteren Branchen schmackhaft machen, wo heute meist noch das Bargeld oder die Überweisung dominiert - etwa in Arztpraxen oder Anwaltskanzleien.

Bis dato wurde das wettbewerbsintensive Zahlungsverkehrsgeschäft vor allem durch externe Dienstleister abgewickelt. Nach dem Ausstieg beim Kartenspezialisten Card Complete kommt das Zahlungs-Geschäft unter das Bank Austria-Dach zurück. "Wir stellen unseren Kunden in Zukunft sowohl die Kartenausgabe als auch die Zahlungsabwicklung und sämtliche dazugehörige Bankdienstleistungen aus einer Hand zur Verfügung. Wir bringen damit den gesamten Zahlungsvorgang dorthin zurück, wo er hingehört: in die Bank."