Robert Zadrazil, Country Manager Österreich der UniCredit, nimmt seinen Hut. Wie die Bank am Karfreitag mitteilt, wird Zadrazil "neue Herausforderungen außerhalb der UniCredit annehmen und die Gruppe im August 2025 verlassen".

„Nach 24 Jahren in der UniCredit Gruppe habe ich mich entschlossen, neue Wege zu gehen", wird Zadrazil in einer Aussendung zitiert. "Ich bin dankbar für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, und stolz auf unsere gemeinsamen Erfolge. Die UniCredit Bank Austria ist hervorragend positioniert, um weiter zu wachsen und ein starker Finanzdienstleister für alle unsere Kund:innen zu sein“, so Zadrazil.