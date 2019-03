VW muss sparen, Audi verkauft online

Für die Umstellung auf die Produktion von Elektroautos muss Volkswagen zusätzliches Geld in die Hand nehmen. Geld, das an anderer Stelle eingespart werden muss. So planen die Wolfsburger ein neues milliardenschweres Sparprogramm mit dem zusätzlichen Abbau von rund 5.000 Arbeitsplätzen. Wenn nötig, wäre man im Unternehmen bereit, sich gar von 7.000 Mitarbeitern zu trennen. Der Vorstand um VW-Chef Herbert Diess will ab dem Jahr 2023 an über Effizienzmaßnahmen 5,9 Mrd. Euro jährlich einsparen, berichtete das Handelsblatt.

Volkswagen hatte mit dem Betriebsrat bereits 2016 ein Sparpaket verabredet, das die Kosten bis 2020 um 3,7 Mrd. Euro senken sollte. Weltweit hatte die Marke dafür die Streichung von 30.000 Stellen beschlossen, 23.000 davon in Deutschland. Im Gegenzug sollten in Zukunftsbereichen tausende neue Jobs entstehen. Betriebsratschef Bernd Osterloh hatte zuletzt betont, die bestehenden Vereinbarungen reichten aus, um künftige Aufgaben zu schultern.