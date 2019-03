VW-Mitarbeiter erhalten 4750 Euro Bonus

Großzügig zeigt sich der deutsche Autokonzern Volkswagen bei der Ausschüttung der jährlichen Erfolgsbeteiligung an seine Mitarbeiter. Laut unbestätigten Spiegel-Informationen erhält jeder der rund 100.000 tarifvertraglich gebundenen Beschäftigten einen Jahresbonus in Höhe von 4750 Euro. Das wären um 16 Prozent mehr als im Vorjahr und der höchste Betrag seit Ausbruch des Dieselskandals 2015.

Profiteure

Profiteure der Boni sind die Tarifmitarbeiter der großen VW-Werke Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Salzgitter, Kassel und Emden. Für die Manager und die Beschäftigten von Tochterfirmen wie Audi oder Porsche gelten eigene Regelungen.

Es sei "nur fair, dass die Belegschaft jetzt ihren Anteil am Erfolg erhält", kommentierte VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh in der VW-Betriebsratszeitung die Ausschüttung. 2018 sei für die VW-Mitarbeiter "ein hartes Jahr" gewesen. Schichten seien abgesagt und Produktionsprogramme verworfen worden. All diese Probleme seien aber "nicht von der Belegschaft zu verantworten" gewesen. Im Gegenteil: "Die Kolleginnen und Kollegen haben alles wieder ausgebügelt."

Wie der Spiegel schreibt, fällt der Bonus im Vergleich zu den Boom-Jahren wie 2012 mager aus. Damals erhielten die VW-Beschäftigten noch 7500 Euro. Im Vorjahr betrug der Bonus jedoch nur 2905 Euro. Maßgeblich für die Höhe der Ausschüttung sind nicht mehr nur die Ergebnisse des abgelaufenen Jahres, sondern der vergangenen zwei Jahre. Der jetzige Bonus beruht also auf dem noch starken Geschäftsjahr 2017.