VW: Mit dem Lego-Prinzip zur Nummer 1

"Das Risiko von Qualitätsmängeln existiert", räumte Hackenberg ein. Er zeigte sich jedoch überzeugt, dass VW ähnlich schmerzhafte Erfahrungen, wie sie Toyota machen musste, vermeiden könne. Der japanische Konzern hatte vor einiger Zeit weltweit millionenfach Fahrzeuge wegen rutschender Fußmatten und klemmender Gaspedale zurückrufen müssen. Die Mängel hatten sich bei Toyota, das lange Zeit als Vorzeigeunternehmen in Sachen Fahrzeug- und Produktionsqualität galt, bei verschiedenen Fahrzeugen eingeschlichen.



Seither kämpft der Konzern um seinen Ruf als Hersteller besonders zuverlässiger Autos. Zudem traf die Erdbeben- und Atomkatastrophe in seiner Heimat Toyota schwer, das Unternehmen musste die Weltmarktführung in der Folge an den US-Rivalen General Motors abgeben.