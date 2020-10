VW kauft 2.200 Roboter zur Fertigung von Elektroautos

Der Autobauer stellt verschiedene Fabriken komplett oder in großen Teilen von Verbrennungsmotoren auf Hybrid- oder reine E-Modelle um. In Zwickau, wo der ID.3 und ID.4 entstehen, ist dies im Wesentlichen abgeschlossen. Im chinesischen Anting soll die E-Fertigung ebenfalls noch 2020 beginnen.

Bald kommt Dresden hinzu, ab 2022 folgen dann Emden, Hannover und Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee.

E-Nutzfahrzeug

Während Emden und Chattanooga ebenso auf den ID.4 ausgelegt werden, will Volkswagen in Hannover den Elektro-Bus ID.Buzz bauen. "Mit dem Start des ID.Buzz werden wir in Hannover die aktuelle Modernisierung unseres Werks abgeschlossen haben, von der auch alle weiteren Modelle am Standort profitieren werden", erklärte Josef Baumert, Vorstand für Produktion und Logistik bei den leichten VW-Nutzfahrzeugen.