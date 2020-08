VW-Händler erwarten heuer Umsatz-Einbruch von bis zu 25 Prozent

Die deutschen Volkswagen-Händler rechnen mit einem Umsatzeinbruch von bis zu 25 Prozent in diesem Jahr. Zwar ziehe das Geschäft seit Juli wieder spürbar an, sagte der Chef des deutschen Volkswagen- und Audi-Händlerverbands, Dirk Weddigen, dem Online-Portal Merkur.de in einem am Donnerstagabend veröffentlichten Interview.

Doch sei auf Jahressicht der durch die Coronakrise verursachte Absatz-Einbruch aus dem ersten Halbjahr "kaum noch aufzuholen". Insgesamt müssten sich die Händler im laufenden Jahr auf ein Minus von "20 bis 25 Prozent" beim Vertrieb von Neuwagen einstellen, sagte Weddigen. Die Produktions-Unterbrechungen sowie Schließungen von Autohäusern im Frühjahr hätten einen "Umsatzausfall von mindestens drei Monaten" zur Folge gehabt.