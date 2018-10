Vossen-Chef zu Werk im Burgenland: "Sind wie gallisches Dorf"

Woher zusätzliche Badetücher kommen sollen, ist also geklärt, bleibt die Frage, wer die vergleichsweise hochwertige und teure Frottier-Ware kaufen soll. Vossen kämpft nicht nur mit den Billigsdorfern aus Fernost. In so gut wie jedem europäischen Land gibt es Lokalgrößen, die sich das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen, so wie in Deutschland beispielsweise Möwe oder Cawö.