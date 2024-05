Vorwerk: Kaufzurückhaltung drückt Geschäft von Thermomix

Österreich zweiterfolgreichster Markt

Vorwerk ist in 61 Ländern aktiv. Der erfolgreichste Markt war im Vorjahr Deutschland, knapp gefolgt von Österreich, hieß es auf der Bilanzpressekonferenz. Wie viele andere Produzenten von Elektro-Kleingeräten erfreute sich Vorwerk während der Pandemie einer rasanten Nachfrage. Zwischen 2019 und 2021 konnte man beim Thermomix-Umsatz um ein Drittel zulegen. Seitdem stagniert die Entwicklung, die Stückzahlen waren zuletzt rückläufig. Stoffmehl spricht von einer Sättigung.

Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr fiel entsprechend verhalten aus. „Die anhaltende Konsumflaute wird Spuren bei Umsatz und Ergebnis hinterlassen“, sagte Finanzchef Hauke Paasch. Auf die Einführung eines neuen Thermomix werde daher verzichtet, stattdessen sollen weitere Märkte erschlossen werden.

Produktion in Europa und China

Vorwerk produziert seine Haushaltsgeräte in eigenen Werken in Europa und China. Vorstand Thomas Rodemann legte ein klares Bekenntnis zur Produktion in Europa ab. Das Unternehmen hat neben seinem Stammwerk in Wuppertal auch eines in Frankreich, das im Vorjahr um ein neues Produktionsgebäude erweitert wurde.