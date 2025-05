Von Dornbirn bis Wien: Für diese Kika/Leiner-Standorte wurde eine Nachnutzung gefunden

Der Standort in Salzburg wird ein gemischtes Projekt, unten Handel, oben Wohnbau. Der Standort in Eugendorf wird zwischenvermietet, u.a. an die Post. „In Linz bauen wir gemischt genutzt, da sind wir schon weit in den Planungen, unten Handel und Gastro, oben ein Hotel“, sagt Albert. Der Standort Ansfelden wird logistisch genutzt, der in Klagenfurt wird ein gemischt genutztes Projekt mit Wohnbau. Für Wien-Nord gibt es noch keine Idee, für Wien-West wird mit Interessenten verhandelt.

„Für Tulln liegt schon ein Kaufangebot auf dem Tisch“, sagt Albert. In Wr. Neustadt kommen Lager hinein. Der Standort in der Laxenburgerstraße in Wien wird umgebaut, u.a. werden Büros errichtet. Für den Standort Krems wird mit einem Käufer verhandelt. Für den Standort St. Pölten gibt es auch Kauf-Interessenten, es sei aber noch nichts entschieden.

Das Zentrallager in St. Pölten wurde am Freitag an einen Logistiker verkauft.