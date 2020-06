Von Anleihen, Haftungen und Pfandbriefen

Es ist davon auszugehen, dass auch die Behörden in allen anderen Ländern am Westbalkan, in denen die Hypo-Töchter nach wie vor tätig sind, genau so handeln würden. Für die Mutter-Hypo in Klagenfurt, und damit den Steuerzahler, wären die Folgen durchaus problematisch. Denn damit wären die einzigen noch wertvollen Teile der Bank, die für gutes Geld verkauft werden könnten, weg.