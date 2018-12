Vom Tisch: EU-Finanztransaktionssteuer kommt nicht

Die EU-Finanztransaktionssteuer wird definitiv nicht Wirklichkeit. Finanzminister Hartwig Löger ( ÖVP) erklärte am Montag vor der Tagung der Eurogruppe, der deutsch-französische Vorschlag "hat nicht mehr den Anspruch" auf eine umfassende Finanztransaktionssteuer.

Befragt, wie viele der zehn im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit für eine Finanztransaktionssteuer eintretenden EU-Staaten den deutsch-französischen Vorschlag bevorzugen, wollte Löger keine konkreten Zahlen vorlegen. Es hätten am Montag einige Länder das Okay gegeben, in den nächsten Wochen vertiefend darüber zu reden. Aber, sagte Löger, sein Kenntnisstand sei, dass das nicht mehr die Finanztransaktionssteuer ist, die wir in unserer Zehnergruppe diskutieren.

Der Plan von Deutschland und Frankreich sieht statt einer umfassenden Finanztransaktionssteuer mit einer breiten Bemessungsgrundlage lediglich eine abgespeckte Aktiensteuer vor.