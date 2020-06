Vom Millionen-Banker zum Konkursfall

Am 8. Mai war es vorbei mit der Freiheit: Ex-Hypo-Chef Wolfgang Kulterer musste seine Haft antreten. Seine Hoffnung, nochmals einen Haftaufschub wegen einer komplizierten Schulterverletzung zu bekommen, wurde vom OLG Graz abgeschmettert. 17 Tage seiner Haft hat Ex-Hypo-Vorstand Kulterer (60) nun hinter sich. Ein Marathon von 2355 Tagen (insgesamt 6,5 Jahre wegen Untreue in drei Prozessen) hinter Gittern steht ihm noch bevor. Noch versucht der Ex-Banker in der Justizanstalt Klagenfurt, sich an den kargen Haft-Alltag zu gewöhnen. Kein Handy, kein Internet, im ersten Jahr wird kein Ausgang gewährt, nur ein Mal pro Woche darf er für 30 Minuten Besuch empfangen, gemeinsames Duschen, spätestens um 16 Uhr schließen die schweren Eisentüren – dann beginnt die große Einsamkeit. Das ist jedoch nur eine Übergangslösung. "Erst in den nächsten vier bis acht Wochen wird entschieden, in welche Justizanstalt Herr Kulterer überstellt wird, wo er dann seine gesamte Haft verbringen wird", so Kulterers Vertrauensanwalt Ferdinand Lanker. Der Ex-Hypo-Chef möchte zur Ablenkung viel Sport machen und vielleicht ein Buch schreiben – so seine Pläne für die Haft vor dem Antritt.