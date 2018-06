Vom fünften zurück in den vierten Gang

Die meisten Länder Mittel-, Ost- und Südosteuropas (Mosoel) haben ihren konjunkturellen Zenit überschritten. Klingt dramatisch, ist es aber nicht, beeilt sich Vasily Astrov vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) zu betonen: „Wir reden hier nicht über eine Krise. Das Wachstum bleibt im Großen und Ganzen robust und in manchen Teilen der Region gibt es sogar einen Aufschwung, vor allem am Westbalkan und auch in manchen GUS-Ländern.“

Der Konjunkturmotor kühlt vor allem in der Türkei und in Rumänien ab, also in Ländern, die zuletzt mit Wachstumsraten um die sieben Prozent zu überhitzen drohten, erläutert Astrov. Zumindest diese Gefahr scheint gebannt. Heuer rechnen die Experten mit einer Halbierung des Wachstums in den beiden Ländern. Schuld daran sind vor allem die sinkenden privaten Ausgaben, erklärt Astrov. Die Zentralbanken haben auf die Währungsabwertungen mit Zinserhöhungen reagiert, dadurch Kredite verteuert und den privaten Konsum gedrosselt. Im Falle Rumäniens kam noch eine schlecht implementierte Steuerreform dazu, deren Folge für Konsumenten schwer einschätzbar war und die so ebenfalls die Konsumlust dämpfte.