"Ab 80km/h wird es holprig": Der älteste VW-Käfer der Welt fährt wieder

Zugegeben: Viel war von ihm nicht mehr übrig. Dafür hat er wahrlich eine Odyssee hinter sich und dabei sogar den Krieg überstanden. Die Rede ist vom vermutlich ältesten Volkswagen Käfer der Welt. Zu finden ist er bei einem Sammler in Hessisch Oldendorf (Niedersachen), der ihn in mühsamer Kleinarbeit wieder aufgebaut hat. Und: Inzwischen ist das Auto sogar wieder für den Straßenverkehr zugelassen.

Wie fühlt sich die Fahrt mit dem gut 23 PS starken Fahrzeug an? "Das ist Fahren im Urzustand, sozusagen back to the roots - und es ist laut", berichtet Besitzer Traugott Grundmann. Allerdings: "Ab gut 80 Kilometern pro Stunde wird es holprig." Laut Tüv sind 100 Kilometer pro Stunde möglich. Vor allem aber ist es beengt in dem Fahrzeug. "Früher waren die Menschen eben kleiner." Wer gut 1,80 Meter groß ist, bekommt bereits Probleme, seine Beine unter dem Lenkrad hindurch zu strecken. Bei Grundmann klappt es noch. Aber um aus der Frontscheibe zu schauen, muss auch er einen Buckel machen.

Fahrgestell überstand Zweiten Weltkrieg Gebaut wurde das Auto 1937 als Volkswagen W30 - noch beim damaligen Ingenieurbüro Porsche und mit Unterstützung von Mercedes. Nach den drei nicht mehr existierenden, sogenannten V-Modellen, war es die erste Prototypenserie für den späteren VW Käfer. "Diese 30 Versuchswagen wurden im Auftrag von Ferdinand Porsche für einen großangelegten Straßentest gebaut und gelten als direkte Vorläufer des späteren VW Käfers", teilte der Tüv Nord mit. Während des Zweiten Weltkrieges wurden die Prototypen verschrottet, wie auf Bildern zu sehen ist, die Grundmann in seiner Ausstellung aufgehängt hat.

"Man brauchte das Material" Gut 56.000 Kilometer war der Fahrzeugrahmen mit der Nummer 26 bis dahin unterwegs gewesen - das den Krieg auf wundersame Weise überstand. Laut dem Tüv, der die Echtheit der 26 bestätigte, gibt es keine Hinweise auf weitere verbliebene Rahmen oder Karosserien. Damit gilt das jetzt wieder aufgebaute Auto als weltweit ältester VW Käfer. Spätestens Anfang der 1970er Jahre wurde das auch Zentralrohrrahmen genannte Bauteil mit der Nummer 26 in Gmünd im österreichischen Kärnten unter einem anderen Fahrzeug - einem sogenannten Kübelwagen, also eine Art militärischer Käfer - wiederentdeckt, wie Grundmann berichtet. Über verschiedene Sammler gelangte das Fahrzeugteil schließlich zu einem Oldtimer-Liebhaber in Österreich. 2003 kam es im Tausch für einen Schwimmwagen - eine Art Amphibien-VW-Käfer - zu Traugott Grundmann.

Modell in holzvertäfelter Garage untergebracht In Hessisch Oldendorf stand das Fahrgestell zunächst "nur an der Wand", erinnert sich Grundmann. Er habe sich den Wiederaufbau nicht recht zugetraut. Mut machte dann der Wiederaufbau eines - deutlich besser erhaltenen - VW Käfer aus dem Jahr 1938. So wurde zunächst der gesamte Unterbau wieder hergestellt - und letztlich kam eins zum anderen. Heute steht der W30, zusammen mit dem 1938er Käfer in einem eigens hergerichteten Raum von Grundmanns Sammlung, die zahlreiche weitere VW-Modelle und eine 50er-Jahre-Bar umfasst. Auch ein Buch wurde über den W30-Wiederaufbau geschrieben, das zusammen mit zahlreichen Bildern und Originaldokumenten in der holzvertäfelten Garage zu finden ist.

Wiederaufbau dauerte knapp acht Jahre Knapp acht Jahre werkelte der Dachdeckermeister und ehemalige Fluglehrer der Luftwaffe an dem historischen Fahrzeug, auch in der eigenen Werkstatt. "Bei einem Käfer kann man noch fast alles selbst machen." Die Karosserie wurde mit einer Fachfirma von Grund auf neu aufgebaut. Grundlage dafür war eine lebensgroße Zeichnung des Fahrzeugs vom damaligen Audi- und heutigen VW-Chef-Designer Andreas Mindt, die er anhand von Fotos und des Fahrgestells erstellte. "Eine richtige Konstruktionszeichnung war nicht mehr erhalten", erklärt Grundmann. Mindt sagt dazu heute: Die Arbeit an dem Auto sei für ihn mehr als eine Herausforderung als Ingenieur gewesen, sondern die Möglichkeit in eine Zeit einzutauchen, in der Volkswagen sich selbst definiert habe. "Für mich ist dieses Auto nicht nur ein Prototyp - es ist eine Verbindung zwischen Handwerkskunst, dem Erbe und der Zukunft des Volkswagendesigns". Grundmann ergänzt: Generell hätten viele Menschen an dem Wiederaufbau mitgeholfen - unter anderem weltweit nach Bauteilen gesucht. "Das ist schon besonders."