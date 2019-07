Und tschüss, lieber Käfer

Der erste Volkswagen, den der Autokonstrukteur Ferdinand Porsche (1875 – 1951), nach vierjähriger Entwicklungsarbeit 1938 präsentiert, hat 24 PS und wiegt 750 Kilogramm. Der Preis liegt bei knapp 1.000 Reichsmark. Das entspricht in etwa 40 Prozent des Jahreseinkommens einer Arbeiterfamilie.

Um das Auto in großem Stil zu produzieren, wird in Fallersleben in Niedersachsen ein neues Werk errichtet. Rund um das Werk entsteht eine Stadt: Wolfsburg.

Nach dem Krieg ist es die britische Militärregierung, die den ersten Großauftrag bestellt. Bereits 1946 werden die ersten Fahrzeuge in die Niederlande exportiert, 1949 folgt die erste Lieferung in die USA. Mit dem Käfer beginnt übrigens auch der Aufstieg der Familien Porsche und Piëch. Ferdinands Sohn Ferry (1909–1998) wird Sportwagen von Weltruf bauen. Tochter Louise (1904–1999) heiratet den Anwalt Anton Piëch (1894–1952) und baut die Salzburger Porsche Holding zu einem Welthandelshaus aus. Ihr Sohn Ferdinand Piëch (*1937) wird als VW-Patriarch in die Geschichte eingehen.

Wirtschaftswunder

In den 1950er-Jahren wird der Volkswagen zum Inbegriff des deutschen Wirtschaftswunders. 1954 werden von Wolfsburg aus bereits 86 Länder beliefert. Ein Jahr später wird ein neuer Wagen mit 100 Stundenkilometer und einem 30-PS-Motor präsentiert. 1962 geht der fünfmillionste Käfer vom Band und in Mexico City wird die „Volkswagen de México“ gegründet.

Im Dezember 1964 startet im VW-Werk Emden ebenfalls die Serienproduktion. 1972 wird der 15.007.034ste Käfer produziert. Damit stellt man den bisherigen Produktionsrekord des Ford-T-Modells ein. Zugleich aber beginnt der langsame Abstieg. 1974 läuft im Wolfsburger Stammwerk der letzte „Käfer“ vom Band, 1978 in Emden. 2003 wird auch in Mexiko die Produktion eingestellt. 21,5 Millionen „Käfer“ sind da seit 1938 (fast) in alle Welt verkauft worden.

Ein Erfolg, den man seit 1998 mit dem „New Beetle“ wiederholen wollte.

Das Design ist bewusst an den „Käfer“ ausgerichtet. Das Auto ist zunächst ein Verkaufsschlager. 1999 werden in den USA 80.000 Stück verkauft. Weltweit sind es bis heute 1,2 Millionen. Vom Nachfolger „Beetle“, der 2011 auf den Markt kommt, rollen bis 2018 rund 530.000 Stück vom Band.Zuwenig, um an die großen Erfolge der Vergangenheit anzuknüpfen. Vergangenen Mittwoch wurde im mexikanischen Werk in Puebla der letzte Beetle produziert.